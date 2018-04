Caen, France

Tout est possible dans la dernière ligne droite du championnat. Les footballeurs montpelliérains ne doivent plus laisser filer de points dans la course à la cinquième place pour espérer décrocher l'Europe. Le match à Caen est un rendez-vous important pour renouer avec la victoire.

"Lâcher les chevaux" - Michel Der Zakarian

Casser la spirale des nuls

Le Montpellier Hérault reste sur cinq matchs nuls de suite en championnat. Pendant le trêve internationale, les pailladins ont notamment travaillé sur la récupération mentale afin de libérer les têtes d'un éventuel blocage.

"Minimum quatre ou cinq victoires" - Paul Lasne

Retour de Roussillon

Le défenseur Jérôme Roussillon et apte à jouer selon l'entraîneur du MHSC. A noter l'absence du défenseur Pedro Mendes.

Suivez le rencontre en direct