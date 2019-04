Ligue 1 - direct : suivez le match de la 32e journée entre Dijon et Amiens

Amiens n'a plus perdu en Ligue 1 depuis six matches et conserve une avance confortable sur son premier poursuivant, Dijon. Et c'est justement en Bourgogne que l'ASC se déplace ce soir (19 heures). En cas de victoire, l'équipe de Christophe Pelissier ferait un grand pas vers le maintien.

Amiens peut faire un pas de géant vers son maintien en Ligue 1 de football ! Ce soir l'ASC, dix-septième du classement se déplace chez son premier poursuivant, le barragiste Dijon. Sept points séparent les deux équipes et donc en cas de victoire, les Picards enfonceraient un peu plus les Bourguignons.

Une balle de match pour l'ASC

Pour Christophe Pelissier, Amiens dispose d'une "balle de match. Si on arrive à l'emporter à Dijon, on aura déjà éliminé un adversaire dans la course au maintien", calcule l'entraîneur amiénois.

Mais le tacticien reste prudent, surtout face à des Bourguignons reboostés par leur succès surprenant samedi dernier à Lyon (1-3). "On va être sous pression, il ne faut pas se faire d'illusion, il va y avoir du monde et eux c'est pratiquement leur dernière chance de nous rattraper", poursuit Christophe Pelissier.

La clé mentale

Pour l'entraîneur de l'ASC, "ces matches de fin de saison se jouent aussi beaucoup dans les têtes. Là dessus mon groupe est prêt". Et en effet, après un match nul impressionnant à dix contre onze pendant une heure contre Saint-Étienne et avec une série d'invincibilité en cours depuis la mi février, les amiénois engrangent de la confiance et se sentent plus forts.

"Ça sera l'équipe qui sera la plus combattante qui l'emportera parce que eux aussi doivent absolument gagner et donc ils doivent également se battre", analyse Emil Krafth. Pour le défenseur suédois, les joueurs de l'ASC ont montré ce qu'ils valaient contre Saint-Étienne. "C'était assez incroyable d'être à dix pendant une heure et de tenir contre une telle équipe. On étaient des guerriers Si Dijon veut nous battre à ce jeu là, ils vont devoir beaucoup donner".

Pour ce match, Amiens devra se priver de Jordan Lefort, suspendu après son carton rouge contre les Verts, de Saman Ghoddos et Mathieu Bodmer convalescents. En revanche, l'ASC pourra compter sur sa doublette d'attaque. Après avoir purgé sa longue suspension de trois matches, Serhou Guirassy est de retour et devrait être aligné aux côtés de Moussa Konaté.

Ce match de la 32e journée, avancé en raison de la mobilisation des gilets jaunes à Dijon sera à vivre en direct et en intégralité à partir de 18h45 sur France Bleu Picardie.