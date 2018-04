Après un succès très précieux (3-0) contre Caen samedi dernier, l'Amiens SC se rend chez le troisième de Ligue 1, Lyon. Actuels treizièmes au classement, les picards ont six matchs pour assurer leur maintien. Après l'OL, l'ASC devra aussi affronter Strasbourg, Monaco, Paris, Metz et Marseille.

Lyon, France

C'est avec beaucoup de confiance et relativement sereins que les amiénois se déplacent dans le Rhône aujourd'hui (17H). Pour la 33e journée de Ligue 1, l'ASC, qui reste sur quatre matchs sans défaite va défier Lyon qui vient de grimper sur le podium après un large succès (5-0) à Metz.

Calendrier compliqué

Samedi dernier, contre Caen (3-0) les joueurs de Christophe Pélissier ont frappé un grand coup en dominant un rival direct dans cette lutte pour le maintien en Ligue 1. "On a fait 80% du travail", a analysé le coach de l'ASC à l'issu de la rencontre face aux normands. Mais Christophe Pélissier de rappeler le calendrier de son équipe : "on a pratiquement que deux matchs où l'on peut prendre des points. Il y aura la réception de Strasbourg et Metz. Il faut encore une autre victoire".

Pour autant, Christophe Pélissier reste évidemment à l'affût et sait très bien que son équipe est aussi capable d'aller grappiller quelques points supplémentaires sur les pelouses des gros du championnat. "Ce qui m'importe c'est que les joueurs soient performants et puis de prendre des points à chaque match. C'est notre objectif".

Cruel match aller pour l'ASC

L'entraîneur amiénois se souvient sans doute du match aller au mois de décembre. Sur la pelouse de la Licorne, l'ASC avait fait plus que tenir tête à l'OL qui finalement s'était imposé sur le fil (1-2).