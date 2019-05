Ligue 1 - direct : suivez le match de la 35e journée entre Montpellier et Amiens

Amiens, France

Pas de doute, Amiens affronte "un gros du championnat". Avant de se frotter à Montpellier, Christophe Pelissier est bien conscient de l'état de forme de l'adversaire de son équipe lors de cette trente cinquième journée de championnat. Cette rencontre au stade de la Mosson a été programmée ce dimanche car le MHSC a disputé cette semaine un match en retard face au Paris-Saint-Germain.

Il faudra être costaud

L'équipe emmenée par Michel Der Zakarian l'a emporté (3-2) et reste dans la course et dans la lutte avec Marseille pour une place qualificative en Coupe d'Europe. De tout cela, et des forces offensives de Montpellier, les Amiénois ont parfaitement conscience. "Il faudra être costaud", estime Eddy Gnahoré. Le milieu de terrain pourrait être aligné d'entrée même si Thomas Monconduit est de retour dans le groupe après avoir été forfait la semaine dernière face à Strasbourg (0-0).

Une charnière Adenon-Dibassy ?

Le capitaine, Prince Gouano lui n'est en revanche pas remis. Le défenseur de l'ASC est forfait, tout comme Quentin Cornette. Christophe Pelissier pourrait donc aligner la même charnière centrale composée de Khaled Adenon et de Bakaye Dibassy cet après-midi sur la pelouse de la Mosson.

Dans le même temps, Amiens surveillera de près les résultats des adversaires directs dans la lutte pour le maintien en Ligue 1. A 15 heures également, Dijon se déplace à Nantes et Toulouse, futur adversaire de l'ASC dans une semaine accueille Rennes.