Ligue 1 - Direct : Suivez le match de la 5ème journée entre Strasbourg et Amiens

Après deux semaines de trêve internationale, l'Amiens SC retrouve la compétition. Pour la cinquième journée de championnat, les picards se déplacent chez un autre promu, Strasbourg pour tenter de surfer sur la dynamique de la dernière victoire contre Nice (3-0).

Ce sont deux équipes qui se connaissent très bien qui s'affrontent ce soir à 20H au stade de la Meinau. Strasbourg et Amiens suivent la même trajectoire depuis deux saisons avec, pour les deux clubs, une montée de National vers la Ligue 2 puis dans la foulée, une accession dans l'élite.

Pour Strasbourg, après des années de galères sportives et financières, ce sont des retrouvailles avec le très haut niveau français. En revanche, les amiénois eux découvrent la Ligue 1 pour la première fois de leur histoire. Cette confrontation, inédite à ce niveau est à suivre à partir de 19H45 sur France Bleu Picardie.

Des matchs souvent tendus

La rivalité entre les alsaciens et picards existe. On se souvient de la finale de coupe de France, perdue aux tirs aux buts (5-4) le 26 mai 2001. Plus récemment, la saison dernière, les strasbourgeois, qui s'étaient imposés à l'aller (1-0) s'étaient en revanche inclinés à la Licorne lors d'un match houleux d'on on retiendra le score (4-3) mais aussi le coup de genou d'Aboubakar Kamara sur Ernest Seka. Un geste qui vaudra à l'attaquant amiénois, après passage devant la commission de discipline quatre matchs de suspension plus un avec sursis.