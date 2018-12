Ligue 1 - Direct : suivez le match de la dix-septième journée entre Guingamp et Amiens

Amiens, France

C'est la fin d'une semaine capitale pour Amiens en Ligue 1. L'issue sera t-elle heureuse ? Ce soir à 20 heures l'ASC, avant dernier du classement se déplace chez la lanterne rouge, Guingamp. Cinq points séparent les deux équipes et après sa défaite (2-0) de mardi contre un autre mal classé, Monaco, Amiens doit absolument bien négocier ce nouveau rendez-vous crucial dans la course au maintien en Ligue 1.

Inquiétante dynamique

La dynamique Picarde inquiète. L'ASC n'a plus pris de point depuis le déplacement à Toulouse à la mi-novembre. Pire l'équipe entraînée par Christophe Pelissier vient d'enchaîner trois défaites de suite contre Marseille, Nîmes et donc à domicile contre l'AS Monaco. Mardi les Amiénois ont affiché un visage bien plus séduisant que lors de la défaite à Nîmes (3-0) mais on cruellement manqué d'efficacité offensive. "On doit avoir plus un instinct de tueur devant le but", a analysé Emil Krafth à l'issue de cette rencontre.

De leurs côtés, les Guingampais vivent une saison galère. Avec seulement une victoire en quinze matchs, les Bretons sont bons derniers du classement. Malgré un changement d'entraîneur et le retour de Jocelyn Gourvennec à la place d'Antoine Kombouaré, l'En Avant n'y arrive pas. Les Costarmoricains ont à nouveau perdu ce mercredi sur la pelouse de Dijon (2-1).