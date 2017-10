Ligue 1 - DIRECT : Suivez le match de la dixième journée entre Amiens et Bordeaux

Pour la dixième journée de Ligue 1, l'Amiens SC reçoit les Girondins de Bordeaux. La rencontre a lieu au Havre comme en a décidé la commission la Ligue Professionnelle de Football (LFP) qui estime que les conditions de sécurité à la Licorne ne sont pas remplies après la chute de la barrière.

Un match à domicile mais à l'extérieur. Pour la dixième journée de Ligue 1 de football l'Amiens SC ne retrouve pas son stade de la Licorne. La réception de Bordeaux est prévue au stade Océane du Havre à 20H. Une décision prise la semaine dernière par la commission des compétitions de la LFP qui estime que les conditions de sécurité ne sont pas remplies à la Licorne, près de trois semaines après l'effondrement de la barrière en plein match contre Lille.

Contre la volonté du club et de la métropole, propriétaire du stade de la Licorne, les instances ont donc décidé de délocaliser la rencontre. Une série de cinq matchs hors de ses bases pour l'ASC qui après s'être rendu à Toulouse et au Havre se déplacera à Troyes en coupe de la Ligue puis à Guingamp et Montpellier en championnat. Avant cette rencontre face à Bordeaux, les picards sont 17èmes du classement. Les Girondins eux sont 7èmes.