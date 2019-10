Ligue 1 - direct : suivez le match de la dixième journée entre Nîmes et Amiens

Amiens, France

Après la trêve internationale, la Ligue 1 revient tout ce week-end. C'est la dixième journée et Amiens se déplace dans le Gard, à Nîmes ce samedi soir (20h). Les joueurs de Luka Elsner, onzièmes du classement après le probant succès du 4 octobre face à l'Olympique de Marseille (3-1) vont tenter de poursuivre sur cette lancée et d'enchaîner un troisième match sans perdre.

Ce n'est pas parce que l'on a battu Marseille qu'il faut prendre la grosse tête

"Cela nous rend plus fort et plus confiants", estime le milieu de terrain d'Amiens Bongani Zungu. Mais le Sud-Africain prévient aussi contre "les excès de confiance. Il faut rester humbles, continuer à s'entraîner et à travailler dur. Ce n'est pas parce que l'on a battu Marseille qu'il faut prendre la grosse tête".

Bongani Zungu Copier

Nîmes de son côté compte deux points de moins que l'ASC. Les Crocos ont gagné deux fois en neuf rencontres et à chaque fois, c'était à domicile, au stade des Costières. Nîmes reste sur une bonne bonne performance en déplacement à Lille (2-2).

Nîmes-Amiens est un match à vivre en intégralité sur France Bleu Picardie. Votre radio qui, comme d'habitude vous offre des cadeaux. Ce soir vous pourrez tenter de gagner deux places pour le match Amiens-Brest.