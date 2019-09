Ligue 1 - direct : suivez le match de la huitième journée entre Angers et Amiens

Amiens, France

Rebondir sur les bords de la Maine. Trois jours après une défaite (3-1) face à Bordeaux à domicile, Amiens se déplace ce samedi soir (20 heures) à Angers pour le compte de la huitième journée de Ligue 1.

Trop d'erreurs contre Bordeaux

Mercredi soir, face à Bordeaux, l'ASC a été logiquement battu par des Girondins beaucoup plus disciplinés et emmenés par le jeune Yacine Adli auteur d'un doublé. Mais Bordeaux a surtout profité des erreurs Picardes.

"On a sublimé Bordeaux", a déclaré Luka Elsner à l'issue de la rencontre. Le coach Amiénois qui se dit satisfait de rejouer vite et de gommer ces erreurs.

Angers est en grande forme

Mais Amiens va devoir corriger le tir très vite. D'autant que l'adversaire du jour est en grande forme. On pensait Angers au fond du trou après la claque (6-0) reçue à Lyon au soir de la deuxième journée et après le départ en fin de mercato de Jeff Reine-Adélaïde vers l'OL.

Et bien Angers a rebondi. Et quel rebond ! Le SCO de Stéphane Moulin n'a perdu qu'une fois depuis, c'était face à Lille. Les Angevins viennent d'enchaîner deux succès contre Saint-Etienne (4-1) et mercredi à Toulouse (2-0).

Angers face à Amiens, la huitième journée de Ligue 1 est à vivre à partir de 19H45 sur France Bleu Picardie. Comme à chaque soirée football, votre radio vous offre vos places pour aller à la Licorne. Ce soir vous pourrez gagner vos places pour Amiens Marseille.