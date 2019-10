Ligue 1 - direct : suivez le match de la neuvième journée entre Amiens et Marseille

Amiens, France

Amiens et Marseille lèvent le rideau de la neuvième journée de Ligue 1 ce vendredi soir (20H45). Le seizième du classement accueille le cinquième dans un stade qui sera archi complet. La rencontre se jouera à guichets fermés. Et devant son public, Amiens va tenter de renverser l'OM.

Amiens reste sur un match nul (1-1) chez une surprenante équipe d'Angers samedi dernier. Les Amiénois de Luka Elsner ont même crû ramener plus d'un point de l'Anjou car ils ont mené au score pendant quasiment toute la rencontre mais ont finalement été rejoints à moins de dix minutes de la fin.

Le nul a Angers comme référence

Mais l'état d'esprit et la combativité des Amiénois a plu à l'entraîneur, Luka Elsner. "Ce genre de moments crée des liens forts, cela s'est ressenti dans le vestiaire", explique le technicien Slovène. Et le gardien de but, Régis Gurtner d'abonder dans son sens. "On a retrouvé nos valeurs".

Régis Gurtner, gardien de but de l'Amiens SC Copier

Amiens devrait, sauf surprise être privé, comme à Angers de son attaquant Serhou Guirassy touché au mollet. Bakaye Dibassy, blessé au genou et Quentin Cornette, blessé lui au niveau des abducteurs sont également incertains. Tout comme Christophe Jallet, blessé il y a deux semaines à Metz.

Marseille enchaîne les matches nuls

Les olympiens d'André Villas-Boas eux ne parviennent plus à gagner mais ne perdent pas non plus. L'OM vient d'enchaîner trois matches nuls face à Rennes, Dijon et Montpellier. Mais les Marseillais restent évidemment très dangereux même s'ils seront notamment privés de Florian Thauvin, toujours blessé et Dimitri Payet qui lui est suspendu tout comme Kévin Strootman.

Le match entre Amiens et Marseille est à suivre en intégralité sur France Bleu Picardie à partir de 20H30. Comme lors de chaque soirée Ligue 1, votre radio vous offre des cadeaux. Ce soir vous pourrez gagner votre écharpe du supporter.