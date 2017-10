Ligue 1 - Direct : suivez le match de la neuvième journée entre Toulouse et Amiens

Deux semaines après le match interrompu par la chute de la barrière de sécurité à la Licorne contre Lille, l'Amiens SC retrouve le terrain. Seizièmes de Ligue 1, les picards se déplacent chez un autre mal classé. les toulousains pointent au quatorzième rang.

Amiens est de retour sur le terrain. Deux semaines après le match contre Lille, interrompu à la seizième minute suite à l'effondrement de la barrière de sécurité dans la tribune visiteurs du stade de la Licorne, les picards se déplacent à Toulouse pour le compte de la neuvième journée de championnat. Les deux équipes, mal classées vont chercher à prendre des points.

Deux points séparent les toulousains des amiénois qui comptent toutefois un match en moins. Les joueurs de Pascal Dupraz restent sur un match nul à Guingamp et deux défaites à Marseille et à domicile contre Bordeaux. Le dernier succès des amiénois remonte au début du mois de septembre à Strasbourg.

Ce match débute à 20 heures et est à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Picardie. Les autres rencontres du jours voient s'affronter Dijon et le Paris Saint Germain, Caen et Angers, Saint-Étienne et Metz, Lille et Troyes, Guingamp et Rennes.