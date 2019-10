Ligue 1 - direct : suivez le match de la onzième journée entre Saint-Étienne et Amiens

Un deuxième déplacement de suite pour Amiens. Après avoir arraché un point in extrémis à Nîmes samedi, l'ASC se rend à Saint-Étienne ce dimanche après-midi. Les Picards n'ont plus perdu depuis trois matches mais les Verts et leur nouvel entraîneur, Claude Puel sont eux aussi sur une bonne dynamique.

Amiens, France

Après le Gard, la Loire. Amiens enchaîne un deuxième déplacement consécutif en Ligue 1. Une semaine après avoir arraché un point (1-1) dans le temps additionnel à Nîmes, l'ASC se rend cette fois à Saint-Étienne pour le compte de la onzième journée et pour un duel entre deux équipes qui restent sur une bonne dynamique.

Amiens, série positive en cours

Amiens n'a en effet plus perdu depuis trois rencontres. Et si le nul à Nîmes a laissé planer quelques doutes à cause de certaines erreurs commises en première période, l'ASC continue d'avancer au classement et de grappiller des points. Les Amiénois avaient même un sentiment de frustration après le nul à Nîmes. "Le résultat est logique même si on pouvait espérer mieux", commentait le vice-président Luigi Mulazzi à l'issue du match aux Costières.

La bonne dynamique Stéphanoise

Saint-Étienne de son côté va beaucoup mieux qu'en début de saison. Les Verts restent sur trois succès consécutifs en Ligue 1 et comptent deux points de plus qu'Amiens. Claude Puel, nouvel entraîneur de l'ASSE à la place de Ghislain Printant a réussi une entrée en matière fracassante avec un succès dans les derniers instants face au voisin Lyon (1-0).

Et Saint-Étienne a récidivé à Bordeaux dimanche dernier. Les Verts, dominés largement par les Girondins se sont imposés sur le plus petit des scores (1-0) grâce à un penalty transformé par Denis Bouanga dans le temps additionnel.

Saint-Étienne-Amiens est une rencontre à vivre en intégralité sur France Bleu Picardie à partir de 16H45. Le coup d'envoi sera sifflé à 17 heures. Votre radio vous offre également vos places pour aller encourager l'ASC au stade de la Licorne. Vous pourrez tenter de gagner des places pour le seizième de finale de Coupe de la Ligue du 30 octobre contre Angers.