Saint-Étienne, France

Après la très belle soirée de samedi dernier à la Licorne, les joueurs de l'Amiens SC vont-ils enchaîner ? Une semaine après sa victoire (4-1) contre Reims l'ASC se déplace ce dimanche après midi à Saint-Étienne pour le compte de la quatrième journée de Ligue 1.

Après des débuts compliqués et deux défaites contre Lyon et Montpellier, les Amiénois ont lancé leur saison face au promu champenois. "Une victoire méritée", avait rappelé Christophe Pelissier à l'issue de cette rencontre. L'entraîneur Picard et ses hommes se sont vite remis au travail pour préparer ce gros match face à Saint-Étienne.

Huis clos partiel dans le chaudron

Les Verts de Jean Louis Gasset eux n'ont pas encore perdu cette saison. Ils ont concédé le match nul à deux reprises contre Strasbourg puis Montpellier et ont battu Guingamp en ouverture de championnat. Un match qui s'était déroulé dans un stade de Geoffroy-Guichard à huis clos partiel en raison des lancers de fumigènes lors de la dernière journée de la saison précédente. Cette même sanction frappe à nouveau les Stéphanois pour le match contre Amiens