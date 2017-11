Ligue 1 - Direct : suivez le match de la quinzième journée entre Amiens et Dijon

La belle série va t-elle se poursuivre ? L'Amiens SC qui n'a plus perdu depuis sept matchs toutes compétitions confondues reçoit Dijon ce mardi pour le compte de la quinzième journée de Ligue 1. Les picards et les bourguignons comptent le même nombre de points au classement.

Pas le temps de refroidir ni de vraiment savourer un succès. Trois jours après une victoire (2-0) sur la pelouse de la lanterne rouge de Ligue 1, Metz, l'Amiens SC enchaîne et reçoit Dijon pour le compte de la quinzième journée de Ligue 1 au stade de la Licorne. Sur une belle lancée, invaincus depuis sept matchs en championnat et en Coupe de la Ligue, les amiénois vont tenter d'éloigner un adversaire dans la course au maintien.

La troisième meilleure défense contre la cinquième meilleure attaque

Mais pour l'instant, malgré le faible écart de points entre les équipes du milieu et du bas de tableau, c'est un duel entre deux formations en forme qui s'annonce. Les dijonnais eux aussi restent sur une victoire (3-1) face à Toulouse. Ils pointent à la douzième place du classement. L'ASC est dixième. Le coup d'envoi du match sera sifflé à 20 heures au stade de la Licorne.