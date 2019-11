Ligue 1 - direct : suivez le match de la quinzième journée entre Montpellier et Amiens

Après deux défaites consécutives dont un lourd revers contre Strasbourg, Amiens va tenter de relever la tête ce soir en Ligue 1. L'ASC se déplace à Montpellier. Les Héraultais eux n'ont plus perdu depuis quatre matches et sont proches du podium.

Amiens, France

Après la claque (4-0) face à Strasbourg la semaine dernière, Amiens va tenter de rebondir ce samedi soir (20 heures) en Ligue 1 à Montpellier. L'objectif c'est de stopper l’hémorragie pour les Amiénois qui ont encaissé pas moins de sept buts en deux rencontres à Rennes (3-1) puis face au Racing.

"Il faut retenir des leçons comme celles-là", selon Alexis Blin. Le milieu de terrain, amer après le revers contre les Alsaciens est conscient que l'ASC doit vite se relancer et éviter de douter. D'un point de vue comptable, l'équipe de Luka Elsner a vu fondre la petite avance de points sur la zone rouge. Avant ce déplacement à Montpellier, Amiens pointe à la seizième place avec seize points soit deux de plus que le dix-huitième et barragiste, le FC Metz.

Chedjou et Guirassy absents

Amiens sera en plus privé du défenseur Aurélien Chedjou, suspendu après son carton rouge contre Strasbourg samedi. L'attaquant Sehrou Guirassy, blessé à la cuisse, sera également forfait. Le coach Luka Elsner devrait en revanche pouvoir compter sur le sénégalais Moussa Konaté rétabli de sa blessure aux ischios-jambiers après deux mois d'absence.

La Mosson a des allures de forteresse

De leurs côtés, les Montpelliérains sont sur une dynamique plus positive. Les joueurs de Michel Der Zakarian n'ont plus perdu depuis quatre rencontres et pointent au sixième rang du classement à quatre unités de la troisième marche du podium. Malgré tout, dans cette série les Héraultais n'ont pas fait le plein de points. S'ils ont battu Toulouse (3-0), ils ont concédé le nul face à Saint-Étienne, Metz et Angers.