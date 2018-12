Ligue 1 - Direct : suivez le match de la seizième journée entre Amiens et Monaco

Après une inquiétante défaite il y a trois jours à Nîmes, Amiens n'a pas le temps de gamberger. L'ASC reçoit Monaco ce soir à la Licorne pour le compte de la seizième journée de Ligue 1. Les deux équipes sont au plus mal en championnat.

Malheur au perdant. Ce soir à 19 heures au stade de la Licorne, ce sont deux éclopés de la Ligue 1 qui s'affrontent pour le compte de la seizième journée de Ligue 1. Amiens dix-huitième du classement reçoit l'avant dernier, l'AS Monaco. Trois points séparent les deux formations.

Oublier Nîmes

L'ASC reste sur deux défaites consécutives face à Marseille (3-1) puis il y a seulement trois jours à Nîmes. Dans le Gard, les joueurs de Christophe Pelissier ont sombré (3-0) et encaissé une défaite aussi lourde que logique tant les Amiénois ont été apathiques et incapables de réagir. Une réaction, une révolte c'est ce que tout le monde attend côté Picard. "Au moins on a la chance de rejouer tout de suite", a précisé Olivier Lagarde, entraîneur des gardiens juste après la défaite à Nîmes.

Le doute à Monaco

Monaco de son côté ne va pas mieux. L'équipe emmenée désormais par l'ancien champion du monde et d'Europe Thierry Henry avait crû à un réveil après un succès à Caen (1-0) mais a replongé samedi dernier à domicile. L'ASM a mené une grande partie du match contre Montpellier avant de se faire rejoindre puis dépasser en fin de match (2-1) par les Héraultais.