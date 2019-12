Ligue 1 - DIRECT : suivez le match de la seizième journée entre Amiens et Reims

Se rassurer ou douter encore un peu plus. Après trois grosses défaites en Ligue 1 contre Rennes, Strasbourg et Montpellier, Amiens reçoit Reims ce mercredi soir (19 heures) au stade de la Licorne. L'ASC est seizième du classement avec un seul point d'avance sur la zone rouge.

Amiens, France

En mode commando

Pour Amiens, l'objectif principal c'est de stopper l'hémorragie. "On doit être en mode commando", explique Luka Elsner. L'entraîneur Amiénois qui semble, au moins le temps de retrouver de la confiance prêt à mettre de côté ses beaux principes de jeu. "Il faut peut-être changer certaines choses et on ne peut pas rester les bras croisés. Notre état d'esprit doit être d'arrêter d'encaisser, de solidifier, d'être très très présents sur les coups de pieds arrêtés", poursuit le Franco-Slovène.

Luka Elsner, entraîneur de l'Amiens SC Copier

Cela fait mal aux têtes d'encaisser deux, trois buts. Ensuite c'est sûr que le moral est touché. Alexis Blin

Consigne bien reçue par le milieu de terrain Alexis Blin qui fait son retour après avoir souffert d'une grippe. "Quand on prend un, deux buts, parfois il faut savoir fermer la boutique et essayer de ne plus prendre de but et essayer de jouer différemment. C'est bien de vouloir revenir mais il faut le faire intelligemment parce que en pensant à essayer de toujours produire du jeu on s'est pris des contres à tout va. Cela fait mal aux têtes d'encaisser deux, trois buts. Ensuite c'est sûr que le moral est touché".

Moussa Konaté titulaire ?

Défensivement, Amiens pourra compter ce soir sur le retour de l'expérimenté Aurélien Chedjou. Sur le front de l'attaque Moussa Konaté revient dans le groupe. Le Sénégalais pourrait même être titulaire en l'absence de Serhou Guirassy toujours blessé et de Juan Otero qui saura ce soir combien de match de suspension lui inflige la Ligue après son carton rouge à Montpellier. Quant au jeune suédois de dix-huit ans, Jack Lahne, buteur samedi pour son premier match avec les pros, il ne sera pas aligné d'entrée. Pas question pour Luka Elsner de lui faire porter trop de responsabilités sur les épaules

Reims avance mais doucement

Reims de son côté reste au contact de la première partie de classement mais patine. Les joueurs de David Guion viennent d'enchaîner trois nuls et n'ont plus gagné depuis la mi-octobre contre Montpellier (1-0). Mais le point arraché dans les derniers instants samedi contre Bordeaux (1-1) a été vécu comme "une délivrance", pour le technicien Champenois.

