Ligue 1 - direct : suivez le match de la septième journée entre Amiens et Bordeaux

Le début d'une série positive ? Quatre jours après avoir battu Metz (2-1), Amiens reçoit Bordeaux ce mercredi soir (19 heures) au stade de la Licorne pour le compte de la septième journée. Cette victoire en Lorraine a "donné de la confiance" à Christophe Jallet et ses partenaires. Le défenseur, incertain pour le match de ce soir explique que le succès permet d'avoir "plus de sérénité". Et Christophe Jallet d'ajouter qu'il espère "reproduire ce genre de prestation pour battre Bordeaux".

L'atout Guirassy

Pour cela Amiens devra s'appuyer effectivement sur ce qui a fonctionné à Metz. Serhou Guirassy, buteur, passeur et auteur d'une très belle performance sera l'un des atouts de l'ASC. D'autant que Moussa Konaté, son compère d'attaque est toujours blessé et absent. Mais Amiens devra aussi éviter les trous d'air.

A Metz, menant 2-0, les joueurs de Luka Elsner ont déjoué en seconde période et ont laissé les Lorrains revenir dans la partie. "On a joué à la baballe", s'agaçait le vice-président de l'ASC, Luigi Mulazzi à l'issue de la rencontre. Pour l'expérimenté Aurélien Chedjou il faut jouer "plus équilibré et ne pas se disperser".

Bordeaux souffle le chaud et le froid

Bordeaux de son côté reste sur la frustration d'avoir concédé un nul sur sa pelouse (2-2) face au promu Brestois. Mais hormis la première journée, les Girondins n'ont pas perdu. Ils se sont installés dans la première partie du classement et se sont montrés depuis particulièrement performants à l'extérieur.

Le coup d'envoi de la rencontre entre Amiens et Bordeaux sera sifflé à 19 heures.