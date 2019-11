Ce dimanche après-midi, pour le compte de la treizième journée de Ligue 1, Amiens va tenter de continuer sur sa bonne lancée. Les Amiénois n'ont plus perdu depuis cinq rencontres en championnat et se déplacent à Rennes (15 heures).

Ligue 1 - direct : suivez le match de la treizième journée entre Rennes et Amiens

Amiens reste sur six matches sans défaite toutes compétitions confondues

Double dose de kouign amann, de cidre et de galette ! Après avoir battu Brest (1-0) samedi, Amiens se frotte à une autre équipe Bretonne de Ligue 1. L'ASC se déplace au Roahzon Park de Rennes cet après-midi (15 heures) pour le compte de la treizième journée de championnat. L'équipe picarde va tenter d'y poursuivre sa bonne série de six matches sans défaite toutes compétitions confondues.

Une série positive entamée fin septembre à Angers (1-1) et poursuivie par une retentissante victoire (3-1) face à Marseille. Amiens a ensuite enchaîné deux nuls à Nîmes (1-1) puis Saint-Étienne (2-2) avant de battre Brest. Série complétée par une qualification en huitième de finale de coupe de la Ligue à nouveau contre Angers (3-2).

Un peu d'air au classement

Le dernier succès contre les Finistériens a permis à l'équipe entraînée par Luka Elsner de faire un bond au classement et de s'éloigner de la zone rouge. Amiens a désormais seize points après douze journées. "La saison dernière on avait dix-huit points à la trêve", se souvient Régis Gurtner pour qui "il reste quelques matches avant les vacances pour faire mieux."

L'ambition du gardien de l'Amiens SC Régis Gurtner Copier

Alexis Blin, lui aussi a observé le classement. "On est sur des bases plus élevées que la saison dernière", relève le milieu de terrain de l'ASC qui tempère aussi. "Cela peut à tout moment tourner. Il faut garder la même intransigeance, le même sérieux et essayer de devenir une équipe vraiment compliquée à battre".

Alexis Blin, milieu de terrain de l'Amiens SC Copier

Haitam Aleesami, défenseur de l'Amiens SC Copier

Des Rennais timides depuis le début de saison

Amiens se déplace donc sur les bords de la Vilaine avec de l'ambition. Rennes n'a pas joué le week-end dernier car la rencontre à Nîmes a été reportée pour cause de pluie abondante mais la dynamique Bretonne n'est pas franchement bonne en début de saison. Les Rennais, également engagés en Europa League ont gagné autant de fois qu'Amiens, soit quatre victoires pour autant de défaites et trois matches nuls depuis le mois d'août.

