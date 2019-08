Ligue 1 - Direct : suivez le match de la troisième journée entre Amiens et Nantes

Une semaine après avoir battu Lille (1-0), Amiens joue à nouveau à domicile, face à Nantes cette fois et pour le compte de la troisième journée de Ligue 1. La Licorne attend un nouveau succès pour confirmer le très bon match contre le voisin nordiste.

Amiens, France

Le début d'une série à domicile ? Dans un stade de la Licorne où ils n'ont plus perdu depuis janvier (contre Lyon), les Amiénois vont tenter d'enchaîner un second succès face à Nantes ce samedi soir (20 heures). Il y a une semaine devant près de 12.500 spectateurs, Gaël Kakuta et ses partenaires sont venus à bout du vice champion de France en titre, Lille (1-0).

Enfoncer Nantes

Ils espèrent à nouveau engranger trois points face à des Nantais qui vivent un début de saison plein de turbulences. Le club de Loire Atlantique a d'abord traversé le feuilleton du départ de Vahid Hallilodzic et son remplacement par Christian Gourcuff. Les Nantais, qui pourraient aussi perdre leur capitaine Valentin Rongier ont perdu en ouverture contre Lille avant de faire match nul (0-0) à domicile contre Marseille.

L'équipe de Luka Elsner se verrait bien semer un peu plus le trouble chez les canaris. Pour cela, le coach Slovène pourra compter sur un groupe quasiment au complet. Eddy Gnahoré est de retour de suspension après son carton rouge reçu à Nice. Bongani Zungu, Moussa Konaté ont disputé les dernières minutes de la rencontre face à Lille. Ils pourraient être alignés d'entrée.

Konaté ou Guirassy ?

Luka Elsner peut donc faire jouer la concurrence et doit se poser la question de l'attaquant de pointe. Serhou Guirassy, le buteur de samedi sera t-il titulaire ou remplacé par le Sénégalais Moussa Konaté ? Ce qui semble certain c'est qu'avec le retour de Gaël Kakuta en numéro dix, le système n'est pas fait pour jouer avec deux attaquants de pointe.

Amiens-Nantes, la rencontre est à vivre en intégralité sur France Bleu Picardie à partir de 19H45. Comme à chaque soirée sport, votre radio vous offre vos places pour venir encourager l'ASC à la Licorne. Quatre billets pour Amiens-Lyon seront à gagner.