Après deux défaites initiales à Lyon et contre Montpellier, Amiens va tenter de décrocher une première victoire cette saison en Ligue 1. L'ASC enchaîne un second match à la Licorne avec la réception d'un des deux promus, le Stade de Reims. Les Champenois sont en forme, ils ont gagné deux fois.

Amiens, France

Un an et quatre vingt dix-huit jours après la folle soirée de la montée en Ligue 1, Amiens retrouve Reims. Les deux clubs s'affrontent pour la première fois au sein de l'élite et pour le compte de la troisième journée de championnat. Défait lors de ses deux premières sorties, à Lyon (2-0) et contre Montpellier (2-1), l'ASC va tenter de décrocher ses premiers points cette saison.

Reims en grande forme

De son côté le promu Rémois est en forme. Les hommes de David Guion ont débuté leur saison par une victoire à Nice et ont ensuite battu l'Olympique Lyonnais sur le même score de un but à zéro. Les Champenois pointent provisoirement à la quatrième place du classement tandis que les Picards sont avant derniers.

Chez les Picards, on se rappelle que le dernier exercice avait débuté par trois défaites avant, finalement de s'achever sur un maintien et une treizième place. L'entraîneur, Christophe Pelissier rappelle surtout "clame" même depuis des semaines qu'il a besoin de renforts offensifs. Le marché des transfert de l'été se termine le vendredi 31 août à minuit.