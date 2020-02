Ligue 1 - direct : suivez le match de la vingt-cinquième journée entre Amiens et Paris

Toujours plongé au coeur d'une série de matches sans victoire entamée en novembre et actuel avant dernier de Ligue 1, Amiens reçoit un ogre cet après-midi. Paris et ses stars sont attendues à la Licorne.

Amiens, France

Après Lyon et Monaco voici Paris. Actuel dix-neuvième de Ligue 1, Amiens se sera frotté en onze jours à ces trois cadors du championnat et le plus dur est pour la fin. Comme un dessert qui s'annonce indigeste après un repas déjà copieux, c'est donc le PSG et ses stars qui se présentent cet après-midi au stade de la Licorne (17H30).

Mission impossible face au PSG

Une mission impossible face à une équipe de la capitale qui, non seulement domine outrageusement la Ligue 1 mais qui en plus prépare son échéance la plus importante du moment : le huitième de finale aller de Ligue des Champions face au Borussia Dortmund, programmé mardi.

"C'est peut-être une chance", estime Thomas Monconduit car Paris aura peut-être la tête ailleurs et Thomas Tuchel, l'entraîneur Parisien va faire tourner. Mais même avec une équipe bis, le PSG reste supérieur à une équipe de l'ASC qui pointe à l'avant dernière place du classement et qui peine à trouver des solutions pour s'en sortir.

Samedi dernier, contre Monaco, l'équipe de Luka Elsner a pris un gros coup sur la tête en s'inclinant dans les derniers instants contre Monaco (2-1). Et même si les joueurs comme Alexis Blin garantissent qu'ils "ne lâcheront rien" et que le président Bernard Joannin a réaffirmé sa confiance au coach, les voyants sont au rouge pour Amiens.

Gros danger de décrochage

Car pendant que les Picards poursuivent cette série sans victoire qui n'en finit plus, les adversaires dans la lutte pour le maintien eux progressent. Nîmes enchaîne les succès et a laissé l'ASC à quatre longueurs. Ce samedi, les Crocos accueillent Angers. Après la réception de Paris, Amiens ira à Strasbourg puis accueillera Metz.

Le coup d'envoi de la rencontre entre Amiens et Paris sera sifflé à 17h30.