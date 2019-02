Ligue 1 - Direct : suivez le match de la vingt-cinquième journée entre Marseille et Amiens

Une semaine après s'être rassuré et relevé en Ligue 1 en battant Caen, Amiens se frotte à nouveau à un cador du championnat. Certes Marseille ne réalise pas une saison flamboyante mais vient d'enchaîner deux victoires avec sa nouvelle star, Mario Balotelli. Attention, danger sur la Canebière.

Marseille et Amiens ont gagné leur dernier match

Amiens, France

Dans un stade Vélodrome finalement ouvert au public, Amiens va tenter de poursuivre son opération rebond. Une semaine après avoir remporté le match de la peur face à un autre mal classé, Caen (1-0) l'ASC se déplace à Marseille qui n'est donc pas contraint de jouer une seconde fois à huis-clos après les incidents qui ont émaillé la rencontre de fin janvier contre Lille.

Super Mario donne le ton

Dans cet écrin du football français, les Amiénois vont essayer de résister à une équipe de l'OM toujours convalescente mais sur le retour après deux succès de suite à Dijon et contre Bordeaux. Grâce notamment à l'arrivée de l'Italien Mario Balotelli en provenance de Nice et auteur de deux buts la formation de Rudy Garcia est remontée provisoirement à la sixième place du classement.

Marseille ne me fait pas peur. Serhou Guirassy

De son côté, l'ASC pointe au seizième rang avec vingt et un points et va lutter jusqu'au bout pour assurer son maintien et disputer une troisième saison consécutive en Ligue 1. Les Picards comptent certes engranger des points surtout à domicile mais devront aussi en grappiller à l'extérieur.

Et même si le Vélodrome n'est pas le théâtre idéal pour cela, le nouvel attaquant d'Amiens Serhou Guirassy assure qu'"il n'a pas peur". Il pourrait à nouveau être aligné à la pointe de l'attaque avec Moussa Konaté, buteur la semaine dernière.