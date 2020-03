Ligue 1 - direct : suivez le match de la vingt-huitième journée entre Marseille et Amiens

En pleine crise après avoir perdu le match de la peur contre Metz, Amiens, avant dernier de Ligue 1 se déplace chez le second du classement, à Marseille ce vendredi soir en ouverture de la vingt-huitième journée de championnat.

Qu'il semble loin le match aller contre Marseille. Ce vendredi soir d'octobre, Amiens avait enflammé le stade de la Licorne et battu l'OM (3-1). Depuis, la situation a bien changé. Les Olympiens se sont réveillés et consolident chaque journée un peu plus leur position de dauphin de Paris.

L'ASC de son côté s'est enfoncé dans la crise. La série de match sans victoire n'en finit plus et l'équipe picarde reste scotchée à l'avant dernière place du classement de Ligue 1, synonyme de relégation. Pire, la défaite de samedi contre Metz (0-1) et l'apathie des joueurs a inquiété tout le monde.

Fabien Reinert, supporter de l'Amiens SC Copier

"Moi personnellement je n'y crois plus", a même lancé Fabien Reinert, supporter historique de l'ASC dans l'émission La Tribune des Sports de France Bleu Picardie lundi soir. "Quand on voit des équipes comme Nîmes, Dijon, les joueurs se battent comme des charognards mais nous on a des attitudes de sénateur, les mecs peuvent jouer dans un fauteuil assis au bord de la touche c'est pareil".

Aux joueurs de Luka Elsner de prouver le contraire eux qui ont réussi plusieurs grosses performances face à des cadors de Ligue 1. Il y a trois semaines, ils avaient tenu tête (4-4) au Paris-Saint-Germain.

L'écart pourrait encore se creuser

Nîmes et Dijon qui sont devant Amiens au classement et l'écart pourrait encore se creuser ce week-end. Il est de cinq points pour l'instant au moment ou les Bourguignons s'apprêtent à recevoir la lanterne rouge, Toulouse. Nîmes de son côté se déplace à Metz.