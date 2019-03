Ligue 1 - direct : suivez le match de la vingt-neuvième journée entre Angers et Amiens

Amiens, France

Maintenir la bonne dynamique ! Après deux victoires et un match nul Amiens s'est donné une bonne bouffée d'air en Ligue 1. L'ASC dispose désormais d'une avance importante sur ses concurrents directs engagés dans la lutte pour le maintien. L'équipe entraînée par Christophe Pelissier compte sept points de plus que le barragiste, Dijon, huit et neuf de plus que Caen et Guingamp, le dix-neuvième et la lanterne rouge.

L'objectif du soir c'est donc de creuser encore ce sillon et de maintenir l'élan affiché sur les dernières rencontres. Face à une équipe d'Angers qui ne lui réussit pas depuis la montée en Ligue 1 (deux défaites un nul), l'ASC va tenter de grappiller un ou trois points à l'extérieur de ses bases.

Pour ce match, Christophe Pelissier va devoir composer avec l'absence de Serhou Guirassy. Expulsé la semaine dernière contre Nîmes, l'attaquant prêté par Cologne est suspendu pour trois rencontres.