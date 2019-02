Ligue 1 - direct : suivez le match de la vingt-sixième journée entre Amiens et Nice

Amiens, France

"On rentre dans le vif du sujet". Après avoir affronté successivement tous les gros de Ligue 1, l'Amiens SC et son entraîneur Christophe Pelissier vont se frotter à des équipes à priori plus abordables bien qu'évidemment dangereuses. Contre Paris, Lille, Lyon et Marseille, les Picards n'ont pris aucun point.

Christophe Pelissier entraîneur de l'Amiens SC Copier

"Même si Nice joue plutôt l'Europe que le maintien, on peut dire que ce sont des équipes contre lesquelles on peut légitimement lutter et prendre des points", explique le technicien avant cette rencontre de la vingt-sixième journée. Fait assez rare depuis le début de la saison, Christophe Pelissier peut compter sur un effectif au quasi complet pour défier Nice.

Union sacrée

Les Amiénois espèrent aussi évoluer dans un stade de la Licorne bouillant, comme il y a deux semaines lors de la victoire (1-0) dans la match de la peur contre Caen. " J'espère que l'union sacrée n'était pas à cours terme", prévient Christophe Pelissier pour qui le maintien passera aussi par une mobilisation de tous et notamment du public.

Les Niçois de leurs côtés vont tenter de se relancer après avoir perdu lourdement la semaine passée contre Angers (3-0). L'équipe de Patrick Vieira fait preuve d'inconstance cette saison mais reste tout de même neuvième du classement, provisoirement à seulement trois point du cinquième, l'Olympique de Marseille