Ligue 1 - direct : suivez le match de la vingtième journée entre Amiens et Montpellier

Amiens, France

Amiens reçoit Montpellier ce samedi soir (20 heures) pour la première affiche de Ligue 1 en 2020 au stade de la Licorne. Après deux premiers rendez-vous de Coupe de France et de Coupe de la Ligue marqués par deux éliminations à Rennes puis à Lille, l'ASC se concentre désormais sur sa priorité : lutter pour se maintenir.

Amiens est barragiste

L'équipe de Luka Elsner pointe actuellement à la dix-huitième place, celle de barragiste avec dix-sept points soit autant que Metz (17e) et cinq de plus que la lanterne rouge et l'avant dernier, Nîmes et Toulouse.

Montpellier de son côté est dans la première partie de classement, au neuvième rang avec dix points de plus que l'ASC. Les joueurs de Michel Der Zakarian, un temps au pied du podium ont accusé plusieurs défaites fin 2019 contre Lille ou encore Paris.

La large victoire de Montpellier à l'aller

En décembre dernier, Montpellier avait largement dominé Amiens lors du match aller au stade de la Mosson. Les Héraultais l'avaient emporté 4-2 avec des buts de Damien Le Tallec, Gaëtan Laborde, Andy Delort et Florent Mollet. Gaël Kakuta et Jack Lahne avaient marqué pour l'ASC. Une rencontre marquée aussi par le carton rouge précoce de Juan Otero.

Le coup d'envoi du match entre Amiens et Montpellier sera sifflé à 20 heures. La rencontre est à vivre sur France Bleu Picardie.