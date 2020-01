Un nouveau rendez-vous ultra important pour l'avenir d'Amiens en Ligue 1 de football. Quatre jours après la défaite contre Montpellier, l'ASC retrouve la Licorne et reçoit Reims ce soir pour un match qui avait été reporté à cause du brouillard début décembre.

Ligue 1 - direct : suivez le match entre Amiens et Reims

Le match entre Amiens et Reims avait été reporté en raison du brouillard le 4 décembre dernier

Amiens, France

Victoire impérative ce soir pour Amiens en Ligue 1 ! Quatre jours après la défaite contre Montpellier (2-1), l'ASC retrouve la Licorne ce mercredi soir et reçoit Reims pour un match qui avait été reporté à cause du brouillard début décembre. L'occasion pour les Picards de combler le retard au classement et de recoller sur le dix-septième, Metz qui a trois points d'avance tout en regardant derrière car Nîmes, le dix-neuvième dispute aussi un match en retard ce mercredi contre Rennes.

La dernière victoire en L1 remonte au 2 novembre

Pour l'ASC, qui n'a plus gagné depuis le 2 novembre en championnat il y a urgence à briser la spirale négative et à regonfler le moral des troupes. Tête basse à la sortie des vestiaires samedi dernier, Alexis Blin reconnaissait que cette défaite contre Montpellier a fait "mal aux têtes". Mais pas question pour le milieu de terrain de trop ressasser ce revers, "il faut aller de l'avant".

Aurélien Chedjou, défenseur de l'Amiens SC Copier

L'état d'esprit est le même chez Aurélien Chedjou. Du haut de ses 34 ans et de toute son expérience le défenseur se veut confiant. "J'ai rarement vu un groupe qui vit aussi bien. Ce n'est pas que l'on s'en fout parce qu'on est payé à la fin du mois mais malgré les défaites je peux vous dire que le groupe vit bien".

Gaël Kakuta pourrait faire son retour dans le groupe après un mois d'absence en raison d'une entorse au genou. Mathieu Bodmer est de retour en revanche Saman Ghoddos est incertain en raison d'une blessure à la cuisse.

Le coup d'envoi du match entre Amiens et Reims sera sifflé à 19 heures. La rencontre est à vivre sur France Bleu Picardie. Votre radio qui vous offre vos places pour venir encourager l'ASC contre Toulouse le premier février.