Ligue 1 : discussions avancées entre le Stade Rennais et l'AJA pour le prêt de l'attaquant Matthis Abline

Comme révélé par Le Parisien, le Stade Rennais et Auxerre sont en discussions avancées pour le prêt de six mois sans option d'achat de l'attaquant Matthis Abline. Le joueur souhaite obtenir plus de temps de jeu.