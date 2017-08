Ligue 1 : "Dommage que Neymar n'ait pas choisi Toulouse!"

Fidèle à ses bonnes habitudes, coach Dupraz s'est fendu d'un commentaire taquin sur la désormais plus que probable arrivée de la star brésilienne au PSG. Plus sérieusement, Jean-François Soucasse le président délégué du TFC salue ce transfert qui fera du bien à toute la ligue 1 selon lui.

Le TFC tenait sa conférence de presse de rentrée ce mercredi matin. À 48h de la reprise de la ligue 1 et d'un premier match à Monaco, l'entraîneur et le président délégué du club toulousain ont aussi été interrogés sur le feuilleton de l'été : le cas Neymar. Au même moment, celui-ci annonçait à ses coéquipiers qu'il quittait le FC Barcelone. Probablement pour Paris même si rien n'était encore officiel.

"C'est très bien que Neymar, même si c'est pas encore fait, choisisse la ligue 1. C'est juste dommage qu'il n'ait pas choisi Toulouse" Pascal Dupraz, entraîneur du TFC

"Quand les wagons de tête vont vite, ceux qui suivent sont pris dans l'aspiration!"

Juste avant le coach, c'est le président délégué du Toulouse Football Club qui était invité à commenter ce transfert que l'on annonce historique. Jean-François Soucasse voit déjà le stadium plein comme un oeuf et les retombées économiques : "Ca a un impact positif. J'ai la faiblesse de croire que Neymar au stadium déplacera les foules. J'ai la faiblesse de croire que Neymar et les magnifiques joueurs de Monaco Paris ou Lyon... Toute cette attractivité là se retrouvera dans les appels d'offres pour les droits TV. Donc en fait, les club que nous sommes en bénéficions. Quand les wagons de tête vont vite, ceux qui suivent sont pris dans l'aspiration. C'est une formidable opportunité! Et puis en tant qu'amateur de foot , on préfère voir Neymar au stadium que de faire 400 km pour le voir à Barcelone!"

Toulouse est le 13e budget de la Ligue 1. Pour la saison 2016-2017 l'affluence moyenne au stadium était de 17 067 spectateurs par match sur 33105 places disponibles, ce qui fait du TFC le 11 e club de ligue 1 selon la Ligue de football professionnel.