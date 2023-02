Ligue 1 : du pain sur la planche pour Michel Der Zakarian, de retour à Montpellier

La séparation n'aura donc été qu'un break. Michel Der Zakarian et le MHSC se sont tant aimés, qu'ils ont décidé de se remarier. Suite à l'éviction de Romain Pitau et d'une partie de son staff , en fin d'après midi, l'ancien coach de la Paillade entre 2017 et 2021 va bel et bien faire son retour, comme indiqué par L'Equipe dans la soirée. Actée ce lundi, au lendemain de la défaite à Strasbourg, selon nos informations, la nomination doit être annoncée ce mercredi (15h), au cours d'une conférence de presse pilotée par Laurent Nicollin, à Grammont.

Retour aux sources et à la case départ

C'est donc une sorte de retour à la case départ pour Montpellier, et un retour aux sources pour le franco-arménien du MHSC qui, en juin 2021, avait décidé, en accord avec son état-major, de mettre fin à leur idylle , après quatre saisons réussies sur le banc pailladin.

Le président avait alors tenté Olivier Dall'Oglio, qu'il estime et qui a brillé durant une demi-saison, puis Romain Pitau, son ancien champion de France, qu'il espérait lancer. Mais faute de résultats depuis près d'un an, et alors que le spectre d'une relégation plane de plus en plus au dessus de la Mosson, c'est finalement à l'ancien soldat que le boss a choisi de faire appel, pour une mission commando.

Opération maintien !

La tâche qui attend Michel Der Zakarian est grande et la mission périlleuse. Incapable de produire du jeu comme d'éviter de subir celui des autres, depuis des semaines, la Paillade glisse dangereusement vers la zone de relégation et voit ses poursuivants se rapprocher, lui passer devant, ou même lui marcher dessus, elle qui a déjà encaissé 45 buts et qui n'a pas cadré un seul tir, dimanche dernier, en Alsace.

Il va donc falloir opérer des choix forts et trouver un remède efficace, tant d'un point de vue sportif que sur le plan mental et humain, afin de faire de nouveau tourner le compteur de manière durable, quand celui-ci est trop souvent au point mort.

Cependant, pas de quoi faire peur à l'ancien défenseur, puisque c'est à la quinzième place que venait de terminer Montpellier, lorsque ce dernier avait été nommé pour la première fois. A l'époque, Der Zak s'était d'abord chargé de bétonner son équipe sur le pan défensif, avant de l'envoyer chaque saison dans les dix premiers (10, 6 8, 8). Il s'était notamment et largement appuyé sur Vitorino Hilton, son capitaine, un homme qu'il pourrait avoir envie d'intégrer à son staff prochainement.

L'urgence puis l'inventaire

Celui qui fêtera ses 60 ans dans dix jours a en tous cas prouvé qu'il savait faire. Seulement, il n'a cette fois pas façonné l'effectif dont il va hériter, même si une petite partie du vestiaire était déjà présente quand il dirigeait le MHSC. C'est sous ses ordres, par exemple, que Joris Chotard et Elye Wahi, actuel co-meilleur buteur du club, ont été été lancés. Et c'est aussi avec lui que Benjamin Lecomte a été propulsé en équipe de France, en 2018.

Téji Savanier et Jordan Ferri sont les autres rescapés de son règne. Pour le reste, Michel Der Zakarian va découvrir des jeunes et rencontrer des anciens. Il va faire la connaissance d'un groupe pas exempt de reproches dans la dynamique actuelle du club, et qu'il aura pour mission de remobiliser jusqu'en juin, afin d'obtenir le maintien.

Ensuite, et quelque soit l'issue, il sera temps de faire les comptes. Temps de revisiter cet effectif déséquilibré, fabriqué avec plus d'échecs que de succès, depuis deux ans. Temps d'ouvrir des yeux qui auraient sans doute dû l'être plus plus tôt et plus grand, quand retentissaient les sonnettes d'alarmes, régulièrement tirées. Et temps d'écrire une nouvelle page. Mais cette fois, en ayant fait la bonne lecture des événements.