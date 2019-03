Ligue 1 : écoutez PSG-OM sur France Bleu et regardez le Clasico sur myCanal avec les commentaires de votre choix

Le PSG, leader, affronte l'OM, qui veut se rapprocher du podium, en clôture de la 29e journée de Ligue 1 au Parc des Princes dimanche soir (21h). Un Clasico à écouter sur France Bleu Paris ou France Bleu Provence et à regarder, exceptionnellement, sur myCanal avec les commentaires de votre choix !

C'est LE match de Ligue 1 attendu par les fans du PSG et de l'OM.

Comme lors de chaque match, France Bleu Paris vous fait vivre les rencontres du Paris Saint-Germain avec les commentaires de Bruno Salomon ; et France Bleu Provence vous fait vivre celles de l'Olympique de Marseille avec Tony Selliez.

Écoutez votre match "camp PSG" sur France Bleu Paris

Écoutez votre match "camp OM" sur France Bleu Provence

Le son avec les images sur myCanal

Pour ce Clasico, myCanal propose aux spectateurs de regarder le match avec les images et de choisir le son du camp de leur équipe et de leur commentateur, en partenariat avec les antennes de France Bleu (Paris et Provence).

Option disponible en choisissant le mode "expert".

► Regardez le match sur myCanal avec les commentaires de France Bleu (si vous avez un compte)

