Ligue 1 : Edson Mexer, l'inattendu retour dans la défense des Girondins

Au placard pendant six mois, le Mozambicain enchaîne les matchs depuis quelques semaines au gré des blessures et suspensions de ses concurrents.

C'est un retour plus qu'inattendu aux Girondins de Bordeaux. Celui d'Edson Mexer. En effet, le défenseur central mozambicain n'avait pas joué un match de la saison avant le 10 février dernier. Il n'était pas à la cave ou au frigo mais carrément au fond d'un immense gouffre pendant les six premiers mois de la saison.

à lire aussi Où est passée la solidité défensive des Girondins de Bordeaux ?

Blessé au début de celle-ci, Edson Mexer était loin derrière ses concurrents au poste : Koscielny, Baysse et Pablo. Mais avec le départ du Brésilien cet hiver, il a gagné une place dans la hiérarchie et c'est notamment pour cela qu'il vient d'enchaîner les quatre derniers matchs des Girondins. Il a supplée Baysse, blessé, contre Nîmes et Paris et dimanche à Dijon il remplacera sûrement Koscielny, suspendu.

S'il a été en grande difficulté à son retour, le Mozambicain reste sur deux prestations correctes et semble retrouver un peu le rythme. Arrivé il y a un an et demi de Rennes, Edson Mexer est malgré tout toujours sur le départ. Mais comme le dit justement l'un de ses proches, s'il joue, il partira encore plus facilement cet été et tout le monde sera content, joueur et club.

Côté coulisse, les Girondins ont un nouveau partenaire. Il s'agit de la marque automobile espagnole Cupra. Fondée en 2018, elle rejoint le club pour les deux prochaines saisons et s'affichera sur la manche du maillot des Marine et Blanc. Dans cette collaboration, le distributeur approvisionnera bien sûr la flotte automobile du club. Pour la petite histoire, Cupra est le partenaire officiel exclusif du FC Barcelone.