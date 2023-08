Ligue 1 : Elye Wahi a choisi Lens, un accord final se dessine entre les Sang et Or et Montpellier

En mars dernier, Elye Wahi avait confié dans 100% Paillade qu'il souhaitait rester en Ligue 1, s'il devait partir de Montpellier, cet été. Cinq mois plus tard, le souhait du joueur va être exaucé, puisque le RC Lens a transmis la proposition attendue pour s'attacher les services de l'homme aux 19 buts la saison passée, comme l'ont indiqué RMC et Foot Mercato et L'Equipe, ce vendredi.

En effet, alors que Chelsea, Francfort ou encore West Ham lui faisaient les yeux doux et avec du concret, depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, Elye Wahi a fait savoir à sa direction qu'il souhaitait rejoindre les rangs du récent dauphin du PSG.

Convoqué pour le déplacement des siens à Lyon, ce samedi, le buteur s'était entrainé vendredi matin, mais n'avait pas pris la route avec ses partenaires, quelques heures plus tard, alors même qu'aucun accord n'était encore intervenu entre les deux formations, pour son transfert.

Au club, personne n'avait cependant souhaité s'exprimer publiquement pour commenter la situation, vendredi après midi. Pourquoi ? Parce que les discussions avaient débuté, entre Lens et Montpellier. Et parce qu'il était bel et bien convenu avec le joueur que ce dernier se rendrait à Lyon, si les négociations n'avaient pas trouvé d'issue favorable, avant le coup d'envoi.

35 millions d'euros ?

Jusque-là, c'était un secret de polichinelle, le MHSC n'en démordait pas et réclamait 35 millions d'euros à celui qui voudrait s'offrir l'attaquant auteur de 30 buts sur les deux saisons et demi qu'il vient de disputer dans l'élite.

Dans l'entourage de Laurent Nicollin, on s'est d'ailleurs félicité, ces dernières semaines, de voir le président tenir bon, face aux prétendants.

C'est donc autour de ce montant que les discussions ont été engagées entre Lens et Montpellier, ces dernières heures.

A l'heure qu'il est, les trente millions d'euros sont assurés et ce sont les bonus que les deux clubs finalisent, avec la volonté ferme, du côté pailladin, de garantir au maximum les cinq millions d'euros supplémentaires, sans compter le pourcentage de 15% à la revente espéré.

Elye Wahi, de son côté, n'est donc plus qu'à un pas de Bollaert, où il devrait s'inscrire comme le successeur de Loïs Openda, vendu à Leipzig pour près de 45 millions d'euros, mi-juillet. Il réalisera alors l'un de ses rêves en disputant, à seulement 21 ans, la prochaine Ligue de Champions.