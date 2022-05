Ligue 1 : Elye Wahi à son tour blessé, l'hécatombe à Montpellier

Il est l'une des rares vraies satisfactions de la seconde partie de saison, mais il va devoir s'arrêter. A son tour victime d'une blessure (cuisse), comme indiqué plus tôt dans la journée par le Midi Libre et les rédacteurs du site MHSC On Air, Elye Wahi ne devrait plus rejouer d'ici la fin du mois de mai, selon nos informations.

Le meilleur buteur de la Paillade, absent de l'entraînement du jour, a passé des examens et souffrirait d'une déchirure. Son nom s'ajoute à la longue liste des blessés du MHSC, dont certains privés des trois derniers matchs : Téji Savanier, Jordan Ferri, Jonas Omlin, Rémy Cabella.

Par ailleurs, alors qu'il avait récemment repris avec la réserve après de longs mois d'absence en raison d'une rupture des ligaments croisés, le malheureux Thibault Tamas, latéral gauche, souffre lui aussi d'une sérieuse blessure aux ischios-jambiers et a dû être opéré, ce vendredi. L'opération se serait bien déroulée, selon nos informations.