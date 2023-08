Ligue 1 : Elye Wahi fait ses adieux à Montpellier, l'attaquant est officiellement lensois

Son émotion était palpable, ce dimanche, au moment de parapher son contrat puis de brandir son nouveau maillot, perché sur un podium à plusieurs dizaine de mètres de hauteur dans son nouveau jardin, un stade Bollaert plein à craquer. Elye Wahi était à Lens depuis la veille, il y avait validé sa visite médicale samedi soir, et c'est à quelques minutes du coup d'envoi de la deuxième journée de Ligue 1, entre Lens et Rennes, que les Sang et Or avaient choisi de présenter, en grande pompe et comme ils savent si bien le faire, leur nouveau numéro neuf.

Un attaquant venu remplacé Loïs Openda, et transféré pour une somme record de 35 millions d'euros, bonus compris, samedi midi. De quoi marquer un peu plus encore l'histoire d'un club, le MHSC, qui l'a vu éclore et qu'il a contribué à faire briller, ces trois dernières années.

Une formation pailladine que Elye Wahi a d'ailleurs tenu à remercier, pour tout ce qu'elle lui a permis et apporté, à travers une vidéo poignante, publiée sur son compte Instagram, ces dernières heures, et qui a fait verser quelques larmes chez ceux qui, en tribune, n'ont cessé de l'encourager, depuis ses débuts dans le monde pro, en décembre 2020, face au FC Metz, et depuis la première de ses 32 réalisations, dès sa deuxième apparition, contre Monaco.

Il faut dire que ses performances hors-normes, son attitude ultra positive, sa discrétion et son humilité, mais également son parcours aussi émouvant que sinueux n'ont laissé personne indifférent, et ont largement contribué à renforcer les liens et à consolider l'attachement du public de la Mosson, vis à vis du phénomène, arrivé dans l'Hérault à l'âge de seize ans.

Un jeune homme façonné et protégé par la Paillade de Laurent Nicollin, et notamment par l'ancien directeur du centre de formation qui avait permis son arrivée, Francis de Taddeo, par ses coachs dans les catégories jeunes, comme Frédéric Garny, ou encore par l'entraîneur qui l'a lancé en Ligue 1, Michel Der Zakarian, et par celui qui l'a également dirigé, Olivier Dall'Oglio.

Des personnages qui ont beaucoup compté - son ancien représentant Francis Laurent en fait aussi partie - et que l'international Espoirs n'est pas prêt d'oublier. Lui qui, avant de mettre les voiles avec sa soeur et sa maman Olga, n'a pas manqué d'écrire une dernière fois, sous sa vidéo, la devise orange et bleu qu'il a fait sienne et qui, c'est certain, restera pour toujours gravée : "Pailladin un jour, pailladin toujours".