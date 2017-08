Ligue 1 : Emmanuel Rivière s'engage avec le FC Metz

A six jours de la clôture du mercato, le FC Metz accélère son recrutement, avec le transfert pour deux saisons de l'ancien attaquant de Saint-Etienne, Monaco et de Toulouse, Emmanuel Rivière.

Après l'argentin Brian Fernandez cette semaine, le FC Metz ajoute Emmanuel Rivière à sa palette offensive. L' attaquant de Newcastle (ANG) s'est engagé pour deux saisons avec le Club à la Croix de Lorraine. A 27 ans, le martiniquais espère relancer sa carrière sur les bords de la Moselle, après une expérience mitigée à l'étranger.

Formé à Saint-Etienne, c'est sous le maillot des Verts que l'attaquant s'est révélé au grand public, en inscrivant 16 buts en championnat en deux saisons. Transféré à Toulouse en 2011, il rejoint le Monaco de Claudio Ranieri une saison plus tard, en Ligue 2, et participe à la remontée du club du Rocher dans l'élite. Lors de sa meilleure saison (2013-14), il inscrit 10 buts avec Monaco avant de rejoindre l'Angleterre et Newcastle. L'an passé, le club anglais l'avait prêté aux espagnols d'Osasuna.