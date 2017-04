Ligue 1 | En Avant de Guingamp affronte le Paris Saint-Germain sans aucune pression

En Avant de Guingamp se rend au Parc des Princes pour y affronter le Paris-Saint-Germain en clôture de la 32e journée de Ligue 1. Si le PSG doit impérativement l'emporter pour garder le contact avec Monaco et Nice, pour Guingamp, il n'y a d'autre enjeu que d'assurer définitivement le maintien.

Vous souvenez-vous du dernier buteur guingampais au Parc des Princes ? C'était Abdelhafid Tasfaout, le 8 janvier 2002, en coupe de la Ligue. Pour retrouver trace d'un but inscrit en championnat, il faut remonter jusqu'au 17 novembre 2001, et une réalisation de Hakim Saci.

Depuis le retour de Guingamp en Ligue 1, le Paris SG ne s'est jamais baladé à Roudourou. Il y a même concédé sa dernière défaite contre un club français, le 17 décembre dernier. Mais au Parc, En Avant n'a jamais réussi à faire quoi que ce soit depuis 2013. Ni but inscrit, ni point pris.

Kombouaré : "Ce serait un vrai exploit"

Et la dernière prestation guingampaise ne laisse pas penser que la série va s'achever. Les rouge et noirs ont fait le travail à Cannes en éliminant Fréjus Saint-Raphaël de la coupe de France, mais sans mettre la manière. Antoine Kombouaré prévient : "Si on va au Parc avec les mêmes intentions, ce ne sera pas compliqué, ce sera très très compliqué ! Sans faire injure à Fréjus Saint-Raphaël, ce n'était pas un exploit de passer. Gagner au parc, ce serait un vrai exploit."

L'entraîneur guingampais sait qu'il faudra saisir les occasions, qui ne seront pas légion. A ce titre, le forfait de Yanis Salibur est une mauvaise nouvelle. L'attaquant souffre de la hanche. L'ex-Parisien Bodmer est lui aussi forfait, puisqu'il est blessé à la cheville.

Paris n'a plus le choix

Si Guingamp n'a aucune pression, en revanche le Paris Saint-Germain n'a pas le droit à l'erreur. Monaco, leader, compte six points d'avance. Son dauphin, Nice, a une marge de deux points sur le PSG.

Ce dimanche, Paris devra faire sans sa charnière habituelle puisque Marquinhos et Thiago Silva ne seront pas là.

Vivez Paris SG - En Avant de Guingamp dès 21 heures, ce dimanche, avec les commentaires de Nicolas Fillon. En direct à la radio, grâce au player ci-dessous ou avec l'application mobile France Bleu.