Guingamp, France

A Angers, Guingamp a confirmé son redressement entamé trois jours plus tôt, à Nîmes. L'En Avant s'est imposé 1-0 en Anjou grâce au premier but de la saison de Nicolas Bénézet.

Malgré ce premier succès de la saison, Guingamp ne décolle toujours pas au classement, il reste 20e. Mais il n'est plus qu'à deux points de Nantes et Monaco, classés 19 et 18e. Et à trois de Rennes, 17e.

Ce succès sur la pelouse de l'équipe la plus performante de septembre - hors Paris SG évidemment - va faire un bien fou à la troupe de Kombouaré au moment de retrouver Roudourou après une semaine à deux déplacements.

Guingamp gagne mais perd Roux

Comme à Nîmes, Antoine Kombouaré aligne une équipe avant tout défensive. Avec trois défenseurs centraux - Eboa Eboa, Kerbrat et Sorbon - et deux joueurs de couloir. Devant, Nolan Roux est titularisé.

Et comme à Nîmes, le début de match sert surtout aux Guingampais à se rassurer. Johnsson sort deux arrêts devant Bahoken (20e) et Tait (32e).

Offensivement, Guingamp ne montre pas grand chose. D'autant que Nolan Roux doit sortir à la demi-heure en raison d'un pépin musculaire.

C'est dans les arrêts de jeu de la première période que Bénézet ouvre le score. Le centre de la gauche de Blas est repris par le Guingampais au troisième poteau. Il trompe le portier angevin Butelle sorti à l'aventure loin de son but. Guingamp a marqué sur son seul tir cadré de la période.

Guingamp tient mais manque le KO

En seconde mi-temps, Guingamp est le premier dangereux par Deaux juste avant l'heure de jeu, puis Bénézet à la 71e. Mais incapable de se mettre à l'abri, En Avant reste à la merci du Sco. Tait (78e) n'accroche pas le cadre et Kerbrat sauve son camp face à N'Doye (85e).

En Avant manque encore plusieurs situations de tuer le match en contre-attaque dans les dernières secondes, notamment par Julan (91e), mais Guingamp tient son premier succès de la saison.

A confirmer samedi prochain contre Montpellier, pour remporter les premiers points à Roudourou.