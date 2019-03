Ligue 1 : En Avant de Guingamp tenu en échec à Roudourou par le FC Nantes

Guingamp, France

L'ascenseur émotionnel continue pour les supporteurs d'En Avant. Une semaine après avoir battu Angers dans les arrêts de jeu de la seconde mi-temps, Guingamp a bien failli subir le même sort face au FC Nantes.

A la 95e minute, Caillard a détourné un pénalty (son neuvième de la saison avec la coupe de la Ligue) bien mal tiré par Rongier. L'arbitre Rudy Buquet l'avait accordé, avec l'assistance vidéo, à cause d'une main d'Eboa Eboa, qui a été en difficulté durant tout la seconde mi-temps.

En Avant de Guingamp se contente donc de ce nul (0-0) concédé à Roudourou contre le 14e, même si une victoire aurait permis de quitter, enfin, la dernière place de la Ligue 1 que l'équipe occupe depuis le 26 août 2018. 190 jours très exactement.

Une défaite aurait été cruelle même si, comme si souvent, il a manqué quelque chose en attaque. Un peu de justesse dans la dernière et l'avant dernière passe pour servir les attaquants, et arracher une victoire qui était à la portée des Guingampais.

La défense, elle, a tenu bon pour le troisième match consécutif, il a manqué comme si souvent quelque chose en attaque.

un but refusé à Roux

On n'assiste pas à une première période d'anthologie. Mais on voit une équipe guingampaise vivante. Revenu au sommet de la vague, Benezet allume les mèches et En Avant a une réelle emprise sur des Nantais, dont le "jeu" produit bien trop de déchets pour espérer quoi que ce soit.

En Avant croit trois fois à l'ouverture du score, mais Ruddy Buquet refuse un but à Roux (16e) en raison d'une poussette du passeur décisif Coco, puis Blas (37e) et Benezet (43e) n'accrochent pas le cadre.

un but refusé à Nantes aussi

Blas prend le relais en seconde période, et inquiète Tatarusanu dès la 48e. Comme contre Angers, En Avant devra être très patient, d'autant que Nantes est moins à la rue qu'en première mi-temps. Quelques contres nantais font passer des frissons au moment où Guingamp baisse de rythme, et un nouveau but est refusé à Coulibaly pour hors-jeu (74e).

Gourvennec compte sur Alexandre Mendy, dont la puissance peut apporter le second souffle. Il n'arrivera pas. C'est même Nantes qui se procure la dernière situation franche avec une frappe de Krhin non cadrée (88e)

"Et tous ensemble, on va se maintenir" a chanté à quelques reprises le kop rouge. Ce point du nul ne fait pas progresser Guingamp, mais il y a la perspective d'un nouveau match contre un adversaire prenable, à Toulouse, lors de la prochaine journée.