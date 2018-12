Ligue 1 : En Avant de Guingamp gagne le match à ne pas perdre à Monaco

Sur la Côte d'Azur, Guingamp a retrouvé un coin de ciel bleu. Trois jours après sa qualification à Nice en coupe de la Ligue, Guingamp a confirmé en championnat à Monaco, en l'emportant 2-0.

Face à un adversaire qui avait autant besoin de victoire que lui, Guingamp a eu la réussite qui lui a si souvent manqué cette saison.

Après une première période sans événement notable, En Avant a dominé et a ouvert le score sur contre-attaque, grâce à un numéro de soliste de Thuram (69e). Et, fait inédit cette saison, les Guingampais ont réussi à tuer la rencontre grâce une frappe à angle fermé de Nolan Roux (75e).

Dénominateur commun à ces deux buts, l'implication de Ludovic Blas.

Le moral des Guingampais est évidemment regonflé après cette semaine à deux victoires, et aucun but encaissé, bien que, fondamentalement, leur situation n'a pas beaucoup évolué.

En Avant passera les fêtes à la dernière place de Ligue 1, avec onze points seulement, deux de moins que Monaco. Huit de moins qu'Amiens, barragiste. Espérons juste que ce succès sera le premier de la série dont Guingamp a besoin pour recoller.

Marcus Thuram (au micro de BeIn Sports) : "Je ne sais pas si on a fait le match parfait. On a essayé de mettre tous les ingrédients dès début de match, ça a tourné en notre faveur. Ils ont poussé, mais on est resté solides, et on gagne à la fin."