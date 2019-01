Ligue 1 : En Avant de Guingamp laminé par l'éclatante revanche du Paris SG

Guingamp, France

Guingamp n'est donc pas la première équipe, depuis 2012, à faire tomber le Paris Saint-Germain deux fois de suite au Parc des Princes.

Comme on pouvait le craindre, le champion de France a pris sa revanche sur son élimination en quart-de-finale de coupe de la Ligue. Il a fait mieux que ça, et a étouffé En Avant, bien trop brouillon en première période, puis submergé en seconde, pour espérer mieux.

Jamais Paris n'avait marqué autant de but dans un match de championnat chez lui. Jamais Guingamp n'avait autant sombré non plus.

Les tauliers parisiens en charge de l'exécution

Contrairement à la rencontre d'il y a dix jours, Guingamp n'a pas tenu défensivement, et s'est retrouve mené au score dès la 11e minute. Son faible pressing ne lui a pas permis de remontrer proprement les ballons, et de trouver ses attaquants. Ce samedi, En Avant n'a tiré que deux fois au but, et n'a jamais trouvé le cadre.

Cette revanche a été menée par les vedettes du Paris SG. Mbappé et Cavani ont inscrit un triplé (ce dernier en est à douze buts inscrits contre Guingamp), Neymar s'en sort, lui, avec un doublé. Le latéral belge Meunier s'est joint au bal en fin de match.

Relever la tête, encore

En 2016/2017, Guingamp s'était incliné 6-0 à Paris. L'addition est encore plus lourde.

Et même si cette défaite sera toujours remise en perspective, car il s'agissait de Paris à Paris, il faut espérer qu'elle n'atteigne pas trop le moral de l'équipe. Il était regonflé après la victoire sur Rennes, il est à nouveau soumis à rude épreuve, avant une nouvelle semaine à deux matchs (à Nancy, en coupe de France, puis face à Reims).