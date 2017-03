Ligue 1 | En Avant de Guingamp a le maintien dans le viseur avant d'affronter Nancy

S'il remporte son match contre Nancy en ouverture de la 31e journée de Ligue 1 de football, En Avant de Guingamp atteindrait les 41 points qui suffisent généralement à se maintenir. Et il se dégagerait l'horizon pour atteindre l'objectif du Top 10.

Contre Nancy, l'objectif sera double pour les joueurs d'En Avant de Guingamp. Tout d'abord, rebondir pour reprendre la 8e place au classement provisoire, devant le Stade Rennais.

C'est la place que Guingamp occupait avant sa lourde rechute lors de la dernière journée à Angers (0-3). Une victoire face à Nancy permettrait en plus d'atteindre les 41 points, et de se libérer l'esprit avant la fin de saison.

Le second objectif guingampais concerne encore une fois la défense : retrouver de la solidité, à domicile, pour une équipe qui souffre derrière depuis le début de la phase retour.

Tout le monde est là, sauf Bénézet

En parlant de souffrance, Nancy, 18e, traîne sa misère avec un petit point pris sur les 21 derniers mis en jeu. Et l'ASNL reste sur une grosse désillusion lors de la dernière journée, en s'étant incliné chez elle contre le FC Lorient, alors qu'elle menait encore 2-0 à 25 minutes de la fin.

Les deux ex-Guingampais, Guy-Roland Ndy Assembé et Christophe Mandanne vivent d'ailleurs une saison à l'image de leur équipe. Le premier a perdu sa place de titulaire, un peu comme il l'avait fait à Guingamp au bénéfice de Mamadou Samassa.

Le second ne figure même pas dans le groupe retenu par Pablo Corea. Il n'a marqué qu'un seule fois cette saison, et il aurait dû quitter Nancy en janvier, six mois seulement après son arrivée, si un problème administratif ne l'en avait pas empêché.

Côté Guingampais, En Avant s'affichera au complet. Le seul forfait officiel est celui de Nicolas Bénézet, qui souffre toujours du claquage à la cuisse qui l'avait contraint au remplacement à Montpellier, début mars.

