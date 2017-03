Ligue 1 | En Avant de Guingamp - Nancy. Le match de Kalle Johnsson

Trois jours après s'être frotté à Cristiano Ronaldo, Karl-Johan (dire Kalle) Johnsson retrouve les buts d'En Avant de Guingamp à l'occasion de la venue du barragiste Nancy, en match d'ouverture de la 31e journée de Ligue 1 de football.

La France l'avait découvert au match aller. Le 27 août 2016, pour son troisième match dans les buts d'En Avant de Guingamp, Kalle Johsson avait réalisé son premier "clean sheet" sur le synthétique râpé de Marcel-Picot.

La performance valait beaucoup à la chance avec deux tirs nancéiens sur les montants, et un penalty tout raté en toute fin de match alors que Guingamp tenait solidement son avantage (2-0). Mais depuis, le natif de Ränneslöv (413 habitants) a fait mieux que s'adapter. Au point que Johnsson est désormais régulièrement appelé en équipe de Suède.

Dans le sillage de Lössl

Même s'il doit se limiter à un rôle de doublure en sélection, il a gardé les buts contre les champions d'Europe portugais, en milieu de semaine. Johsson a donc contribué à gâcher la fête du premier match du ballon d'or Cristiano Ronaldo sur son île natale de Madère puisque la Suède a remporté ce match amical 3-2.

Johsson lors du match aller à Nancy © Maxppp - L'Est Républicain

Le bilan est bon pour ce gardien totalement méconnu à son arrivée à Guingamp. Jonhsson est issu de la filière d'Europe du Nord, dont Guingamp s'est fait une spécialité. En Avant est allé le chercher à Randers, un club moyen de première division danoise.

(Presque) deux passes décisives

Le club trégorois a reproduit ce qu'il avait fait pour recruter celui à qui Johnsson a succédé : Jönas Lössl, aujourd'hui titulaire à Mayence (D1 allemande).

Et Johsson a reproduit ce que Lössl avait fait avant lui. De bonnes aptitudes sur penalty avec deux tirs repoussés sur quatre cadrés. Et une bonne présence sur la ligne de but. Son petit plus se trouve dans sa capacité à relancer le ballon vite et bien. Il est directement impliqué sur deux buts guingampais cette saison, bien que la Ligue ne lui totalise aucune passe décisive. C'est de lui que vient l'égalisation (très) tardive à Dijon, lors de la 12e journée.

