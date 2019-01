Ligue 1 : En Avant de Guingamp rechute et s'incline à Roudourou face à Saint Etienne

Guingamp, France

C'était le match d'après. Malheureusement, il s'est terminé sur un résultat bien d'avant...

Contre Saint-Etienne, à Roudourou, les footballeurs guingampais ont enregistré leur douzième défaite en dix-neuf matchs de Ligue 1. Leur sixième en neuf matchs à Roudourou.

Elle les scotche plus que jamais à la dernière place de la Ligue 1, à deux points de l'autre relégable (Monaco), à cinq du barragiste (Dijon) et à sept du premier sauvé (Amiens).

Rodelin touche le poteau

En Avant méritait-il mieux ? Pendant une grosse demi-heure, à cheval sur la fin de la première mi-temps et le début de la seconde, En Avant de Guingamp a démontré tous les ingrédients qui lui ont permis de relever la tête, et de remporter quatre matchs de rang dont un à Paris en coupe de la Ligue : de la volonté, le refus de se résigner, et la recherche d'un jeu rapide.

Mais il y a aussi eu une baisse de physique assez manifeste lors des vingt dernières minutes. Ainsi que de la maladresse, pour Larsson (34e), Rebocho (36e), Roux (52e). Et puis, ça va souvent de pair, de la malchance.

Sur phase arrêtée à l'heure de jeu quand Rodelin a touché le poteau, ou quand Ruffier, le gardien de Saint-Etienne, a sorti une frappe de Mendy du bout des doigts (92e).

Enfin, il y a surtout eu une première demi-heure ratée. Ce n'est pas la première fois que ça arrive cette saison. Guingamp a été mené dès la sixième minute, après la première occasion stéphanoise.

⚽ (64e, 0-1) @EAGuingamp toujours mené au score mais domine l'@ASSEofficiel.

Guingamp mettra son calendrier à jour avec la réception de Rennes, en match en retard de la 18e journée de Ligue 1, ce mercredi, à 19 heures, en direct sur France Bleu Breizh Izel.