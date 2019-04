Ligue 1 : En Avant de Guingamp a mené deux fois mais se contente du nul à Strasbourg

Pour ses retrouvailles avec le Racing de Strasbourg, En Avant de Guingamp a arraché un bon match nul (3-3) à la Meinau. Malheureusement, il n'a pas su conserver ses deux avantages au score. A six matchs de la fin de la saison de Ligue 1, Guingamp est 19e.

Le dernier Guingamp - Strasbourg, il y a deux semaines, n'était pas resté dans les mémoires. En tout cas pas dans les Guingampaises. Les retrouvailles, lors de cette 32e journée de Ligue 1, ont été nettement plus sympathiques.

Même quand elle inscrit trois buts, une première depuis un an, la pire attaque du championnat ne parvient pas à l'emporter. Mais En Avant peut se satisfaire de ce point du nul (3-3), après un match qui a sans doute été l'un des meilleurs de sa saison.

Ce précieux point permet de récupérer la 19e place, de rester un point devant Caen, battu par Angers, et un point derrière Dijon, barragiste.

Deux passes de Rebocho

Certes, Guingamp a mené deux fois au score à la Meinau, grâce à Thuram (1-0, 38e) et Deaux (2-1, 63e) servis tous les deux par Rebocho. Mais il s'est aussi retrouvé mené en fin de rencontre et le but de Sorbon (3-3, 85e) lui a évité une nouvelle défaite.

Le seul regret, c'est finalement que Strasbourg est trop facilement revenu au score après les buts guingampais. Le Racing n'a eu besoin que d'une toute petite minute pour revenir à 1-1. Et dix minutes après avoir encaissé le second but, Strasbourg avait totalement renversé la situation.

Guingamp accueillera Marseille lors de la 33e journée. Dijon accueillera Rennes, et Caen ira à Nice.