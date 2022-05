Ligue 1 : suivez la rencontre de la 35ème journée Bordeaux - Nice en direct dès 17h05

19ème de Ligue 1, Bordeaux est à quatre rencontres de l'issue du championnat toujours en position de premier relégable. Les Girondins comptent quatre points de retard et un goal-average défavorable sur Saint-Etienne, actuel 18ème et barragiste. Bordeaux est dos au mur à l'heure de recevoir Nice.

Alors qu'il ne reste plus que 12 points à glaner avant l'issue de la saison, Bordeaux part clairement avec un désavantage comptable. Incapables de tenir un résultat face à Saint-Etienne il y a dix jours et à Nantes le week-end dernier, Bordeaux fait du surplace et se retrouve plus que jamais sous la menace d'une relégation en Ligue 2.

Capable d'inscrire 5 buts en deux rencontres, Bordeaux a payé cash son déséquilibre en encaissant 7 buts sur cette même période. Avec 84 buts encaissés lors des 34 premières journées, les Bordelais ont fait chuter un triste record qui tenait depuis plus de 40 ans. Car ce FC Girondins de Bordeaux cru 2021-2022 est la pire défense de Ligue 1 de ces dernières décennies.

Si la situation comptable est préoccupante, les Girondins restent mathématiquement en course pour arracher le maintien. Pour leurs retrouvailles avec le public du Matmut Atlantique Bordeaux doit trouver les leviers pour s'imposer et ainsi continuer à y croire.

En face, Nice reste en course pour arracher une place européenne en fin de saison. Mais les Aiglons sont surtout à une semaine d'une finale de Coupe de France face à Nantes. Alors qu'il n'a pas décroché le moindre titre depuis 1997, l'OGC Nice va devoir bien négocier ce déplacement à Bordeaux après un succès à l'arrachée face à Troyes lors de la précédente journée (1-0).

Entre Bordeaux qui joue sa survie dans l'élite et Nice en quête d'une place européenne, la rencontre s'annonce ouverte. Nice - Bordeaux, c'est à suivre en direct sur France Bleu Gironde dès 17h05.