Ligue 1 : (encore) des regrets, mais (encore) de beaux espoirs pour le Stade Brestois après Saint-Etienne

Brest, France

L'histoire s'est répétée pour le Stade Brestois. Il ressort de ce match à Saint-Etienne rassuré par ses capacités à se mettre au niveau de la Ligue 1, mais frustré de ne pas avoir gagné un match qu'il a longtemps mené. Le même double sentiment qu'après Toulouse.

En face, c'était pourtant Saint-Etienne. Prendre un point là où Brest n'avait jamais gagné est une vraie performance pour le promu. Mais la légitime frustration ressentie à chaud laissera peut-être place, à froid, à la satisfaction d'avoir accroché un européen chez lui.

Le match

On annonçait des orages au moment du match, ils n'ont eu lieu que sur le terrain. En début de rencontre, aligné avec le même onze que contre Toulouse, Brest a encore souffert sur les phases arrêtées et le jeu aérien, mais a plutôt bien tenu dans le jeu.

Mais contrairement à son adversaire, le Stade a su convertir son moment fort. Faussurier, sur une remise d'Autret, ouvre le score dans les arrêts de jeu de la première période (45e +2). Quelques secondes plus tôt, Grandsir avait trouvé le poteau (41e), Perrin avait sauvé une volée de Charbonnier sur sa ligne (41e) et Ruffier avait dévié sur la barre une tête de Bain (42e). En deux matchs, Brest a touché trois fois du bois.

Contrairement à la semaine précédente, Brest aura peu l'occasion de tuer le match. Ruffier a sorti, du bout des doigts, un lob d'Aurtret (48e). Ce sera la seule occasion brestoise de la seconde période.

Qu'a-t-il donc manqué pour garder ce score ? Brest n'a pas su priver son adversaire de ballon en fin de match. Et il ne fallait pas hésiter à dégager loin quand ça s'imposait. Perraud aurait dû renvoyer différemment un centre de Nordin. Bouanga, l'ex-Lorientais, l'a fait payer en égalisant (84e) en deux temps.

Le Brestois du match

Il n'a pas été le plus étincelant, pas autant que Bain ou Diallo qui a encore été impressionnant en écœurant Kazri, mais Julien Faussurier est la belle surprise du début de saison.

Il est à l'origine de son propre but puisque c'est lui qui sert Charbonnier, lequel lancera Autret, passeur décisif.

S'il a manqué de jus en fin de match, comme toute l'équipe, le latéral droit né et formé à Lyon, chez le rival, rassure à son poste de formation, qu'il retrouve cette saison. La dernière saison, très pénible entre méformes et blessures, est peut-être en passe d'être oublié. C'est à Saint-Etienne, avec Troyes, qu'il avait marqué son dernier but en Ligue 1, en 2013.

La réaction de Gautier Larsonneur