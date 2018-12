Ligue 1 : Encore un match décisif pour En Avant de Guingamp à Monaco

Guingamp, France

Certes, on ne joue "que" la 19e journée de Ligue 1, et il restera encore toute une moitié de championnat après ce dernier match de l'année civile 2018. Mais ce déplacement à Monaco revêt bel et bien une importance capitale pour En Avant de Guingamp.

Si Guingamp et Monaco se suivent au classement, il y a tout de même cinq points d'écart entre les deux équipes. Un succès, et En Avant ne serait plus qu'à deux points de son voisin de galère. En revanche, en cas de troisième défaite en moins d'un mois contre un concurrent pour le maintien - après celles contre Dijon et Amiens - et l'écart de huit points finirait de saper le moral des plus optimistes.

Roux et Rodelin sont là

Après des semaines à broyer du noir, les Guingampais ont retrouvé un peu d'espoir cette semaine. Après la qualification pour les quarts-de-finale de la coupe de la Ligue, en milieu de semaine à Nice, ils ont, depuis, enregistré les retours de Nolan Roux et de Ronny Rodelin.

Il faudra être indulgent. Les deux attaquants enchaînent les pépins cette année, Roux était indisponible depuis quasiment trois mois, et ils ne changeront pas instantanément le visage de l'équipe. Mais Jocelyn Gourvennec dispose, au moins, d'attaquant de pointe de métier pour ce match décisif.

Caillard dans les buts

Mais le gros changement s'annonce dans les buts. Marc-Aurèle Caillard va connaître la première titularisation de sa carrière en Ligue 1. Le gardien formé à Monaco a sorti trois penaltys niçois. Comme il l'avait fait au tour précédent, contre Angers. Il est logiquement préféré à Kalle Johsson, loin d'être à son niveau comme l'a démontré le match contre Amiens.