Ligue 1 : Encore un match sans victoire, le LOSC concède le nul contre Nantes

Pour la sixième fois d'affilée, Lille n'arrive pas à gagner en Ligue 1. Ce samedi 27 novembre, pour la réception de Nantes dans cette 15e journée de Ligue 1, les Lillois ont pourtant réussi à marquer rapidement, à dominer largement en deuxième mi-temps et à obtenir un penalty à 10 minutes de la fin du match. Ca n'a pas suffit.

Le fait du match : Le penalty manqué de Jonathan David

On joue la 78e minute à Pierre Mauroy. Le LOSC domine depuis un quart d'heure et la rentrée de Renato Sanchez au milieu de terrain. Sur une nouvelle attaque, le ballon flotte dans la surface Nantaise, les défenseurs cafouillent et Fabio commet une faute. Il est expulsé et l'arbitre indique le point de penalty. Lille a l'occasion de prendre l'avantage et de s'assurer dix minutes en supériorité numérique. Jonathan David prend quelques pas d'élan très lentement... Et frappe trop mollement. Son tir est repoussé par Alban Lafont. Le score en reste à un partout et ne bougera plus.

C'est une grosse déception pour Jonathan David, qui est plutôt en forme, meilleur buteur du championnat avec 10 réalisations. "Si je marque le penalty, je crois qu'on gagne. Oui, je suis déçu, j'aurais pu avoir un meilleur contact sur le ballon. Mais ce sont des choses qui arrivent."

Le joueur : Burak Yilmaz marque enfin

On peut quand même trouver une bonne nouvelle dans ce match nul, c'est le but de Burak Yilmaz. L'attaquant Turc n'avait plus marqué depuis neuf matchs. Une éternité pour un buteur. Mais cette semaine, son entraineur, Jocelyn Gourvennec le sentait en forme : "Il a retrouvé beaucoup de précision, il était plus aérien. Je pense qu'il avait besoin de récupérer un peu de fraîcheur. C'est bien pour lui, c'est bien pour nous aussi qu'il retrouve les bonnes sensations."

La stat : 11

Comme d'habitude, ou presque, Lille a ouvert le score contre Nantes. Mais comme d'habitude, ou presque, Lille s'est fait égaliser. Sur leurs cinq derniers matchs de Ligue 1, les joueurs de Jocelyn Gourvennec ont ouvert cinq fois le score. Mais ils ont toujours été repris. Ca leur a coûté 11 points après avoir mené. Encore un axe de progression. Pourtant, plus tôt dans la semaine, les dogues avaient marqué très tôt contre Salzburg, avant de conserver le score pendant plus d'une heure. Mais c'était la Ligue des Champions, qui leur réussit toujours mieux que le championnat.